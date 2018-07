São Paulo terá sol ao longo desta sexta

O fim de semana ainda deve começar com sol e temperaturas em elevação, porém a propagação de uma frente fria muda o tempo já no decorrer do sábado. Este sistema causa aumento de nebulosidade e chuvas mais generalizadas com descargas elétricas e fortes rajadas de vento, o que eleva o potencial para alagamentos e queda de árvores.

A continuidade destas chuvas ao longo do domingo, também aumenta o risco para transbordamento de rios e deslizamentos de terra na Grande São Paulo. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19ºC e máximas de 26ºC.