São Paulo terá sol e calor ao menos até sexta-feira

Amanhã, o ar mais quente e seco garante mais um dia ensolarado e quente em São Paulo. Entre o final da tarde e a noite, a entrada da brisa marítima provoca o aumento da nebulosidade, porém são pequenas as chances de chuva. A umidade do ar atinge valores próximos de 30%. A mínima deve ficar em torno dos 16ºC e a máxima de 29ºC.

Na sexta-feira, mais um dia com sol e temperaturas elevadas na região metropolitana. A partir da tarde, o forte calor e a entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva com trovoadas. Podem ocorrer pontos com maior intensidade, o que pode produzir pontos de alagamento. Os termômetros oscilam entre 17ºC e 31ºC.

Regiões

Hoje, as chuvas continuam a atingir parte das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O dia será de muitas nuvens e fortes pancadas de chuva entre o leste do Amazonas e o Espírito Santo. Nestas áreas, permanecerá a chance de chuva intensa. Nas demais áreas do Norte do País haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas e localmente fortes, principalmente a partir da tarde.

No leste da Bahia, e entre o leste do Paraná e o nordeste de Mato Grosso do Sul a chance de chuva será menor. Entre o sudeste de Minas Gerais e o sudeste de Mato Grosso haverá pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas do Brasil, o sol predominará, com temperaturas estáveis.