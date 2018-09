São Paulo terá sol e poucas nuvens hoje O sol deve predominar ao longo do dia de hoje na capital paulista, mas o vento que sopra do oceano traz umidade e favorece a formação de nuvens, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por conta disso, os índices de umidade relativa do ar não ficam tão baixos e oscilam em torno dos 45% à tarde. Entre o fim da tarde e a noite, a nebulosidade aumenta e a temperatura entra em ligeiro declínio. A máxima fica na casa dos 24ºC e não há previsão de chuva.