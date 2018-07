São Paulo terá sol entre nuvens nesta terça-feira

À tarde, a máxima atinge os 27ºC e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas. Podem ocorrer pontos com maior intensidade, mas no geral a chuva acontece de forma rápida e isolada.

Amanhã, o sol aparece entre nuvens e as pancadas de chuva ocorrem ainda de maneira isolada entre o meio da tarde e a noite. Na quinta-feira, 1, a passagem de uma frente fria pelo oceano aumenta a instabilidade sobre toda a Grande São Paulo.

O sol aparece entre nuvens no período da manhã, mas a partir da tarde há condições para chuva moderada a forte de maneira mais generalizada e com potencial para a formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 28ºC.

(Solange Spigliatti/10h21)