São Paulo terá temperaturas amenas nesta quinta

O sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira na capital paulista, e os termômetros chegam aos 26ºC no período da tarde. Os índices de umidade relativa do ar permanecem em níveis confortáveis e oscilam em torno dos 60%.

São esperadas pancadas rápidas de chuva no período da tarde, mas sem potencial para a formação de alagamentos significativos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e as primeiras instabilidades começam a atingir o Estado paulista já no fim da sexta-feira, 13. Em consequência, o sábado fica com tempo fechado e chuvoso ao longo do dia.

As temperaturas não sobem muito e a máxima prevista não ultrapassa os 25ºC. As chuvas devem atingir a região metropolitana de uma maneira generalizada com intensidade moderada, por vezes forte.