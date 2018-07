São Paulo terá tempo bom até o fim do domingo

O sol deve continuar entre nuvens ao longo deste domingo, 10, na capital paulista, mas as temperaturas não sobem muito e as máximas devem permanecer abaixo dos 22ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Entre o fim da tarde e a noite, a nebulosidade volta a aumentar, mas são poucas as condições de chuva, que podem vir apenas na forma de chuviscos isolados, prevê o CGE.

A próxima semana ainda começa com nebulosidade, formação de neblina e sensação de frio durante as madrugadas, com mínimas oscilando em torno dos 14ºC. Ao longo do dia, o sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas com máximas que podem chegar aos 25ºC.

De acordo com o CGE, a nebulosidade volta a aumentar no fim das tardes durante a semana, com a chegada da brisa marítima. Porém, as condições para chuvas significativas permanecem baixas.