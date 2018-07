São Paulo terá tempo seco e máxima de 26ºC

De acordo com o centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol deve aparecer logo pela manhã elevando as temperaturas gradativamente. A máxima deve atingir os 26ºC. A sensação de calor e ar seco predomina pela tarde e os índices de umidade relativa do ar chegam a índices próximos dos 35%.

No restante do País, áreas de instabilidade deixarão o dia com tempo chuvoso sobre todo o Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), haverá sol entre variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas entre o interior de Pernambuco e o Amapá. Na faixa litorânea do Nordeste, entre a Bahia e o Ceará, haverá pequena chance de chuva.

No interior do Nordeste haverá muitas nuvens e chuva isolada. Na faixa norte da Região Norte haverá pequena chance de pancadas de chuva. Nas demais áreas do País o sol predominará. Em grande parte do Centro-Oeste, sul da Região Norte e oeste do Sudeste a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde.