São Paulo terá vacinação e teste de HIV em um só local

No sábado, 30, quem ainda não tiver tomado a vacina contra a rubéola nem realizado a testagem para HIV poderá fazer as duas coisas em um só local. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo montou um posto volante de vacinação no Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, na Rua Santa Cruz, 81, na Vila Mariana, zona sul da cidade, onde também é feito o exame de HIV. O local funcionará das 8h às 17h. A campanha "Fique Sabendo", que comemora anos do Programa de Combate à Aids no Estado de São Paulo, pretende realizar 250 mil exames de HIV, Sífilis e Hepatite até o dia 5 de setembro. Todos os postos de saúde do Estado estarão abertos neste sábado, 30, para imunizar homens e mulheres com idade entre 20 e 39 anos contra a rubéola. O objetivo da campanha, a maior já realizada em São Paulo, é imunizar 13,5 milhões de paulistas, homens e mulheres. A abertura da mobilização acontecerá no Parque do Ibirapuera, às 9h, onde a secretaria montará um posto volante de vacinação. Até as 14h quem for ao parque poderá se imunizar e receberá de presente uma caricatura. Durante toda a campanha, que vai até 12 de setembro, estarão à disposição dos paulistas cerca de 15 mil postos fixos e volantes. Há em torno de 57 mil profissionais de saúde e 4.000 carros envolvidos na operação.