São Paulo teve 1º trimestre mais chuvoso desde 1996

Apenas em janeiro deste ano, o índice pluviométrico médio na cidade chegou a 461,3 milímetros. Para o CGE, os dados apontam que o mês foi atípico e influenciado pelo fenômeno El Niño - aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial - e pelas águas do mar mais quentes do que o normal no litoral paulista.

Segundo a Defesa Civil Estadual, as chuvas mataram, entre 1º de dezembro e hoje, 18 pessoas apenas na capital paulista, contra quatro no verão anterior.