São Paulo teve 80% da chuva prevista para junho

A chuva da madrugada desta quarta-feira, 4, correspondeu a quase 80% do volume médio de chuva para o mês de junho, de acordo com informações da Climatempo Meteorologia. Na zona norte, o Mirante de Santana acumulou exatos 40 milímetros, conforme medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A média de chuva para junho é de 52,5 milímetros. Veja também: Confira o tempo em sua cidade Chuva da madrugada cria 9 pontos de alagamento em SP Chuva e excesso de veículos causam 108 km de lentidão em SP Com a chuva que caiu nos dois primeiros dias do mês, o total de chuva acumulado nestes quatro primeiros dias de junho já é de 62,4 milímetros, segundo a Climatempo. A região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, acumulou cerca de 41 milímetros com a chuva da madrugada e do início da manhã. A chuva desta madrugada não significa que o tempo vai fechar de novo em São Paulo e nem no Rio. Uma grande massa de ar seco que já atua no Centro-Oeste do Brasil avança para o Sudeste e a umidade começa a diminuir na região já nesta quinta-feira. Menos nuvens, menos chuva e mais sol. Apesar das noites frias, a previsão da Climatempo é de que as tardes sejam relativamente quentes nos próximos dias.