São Paulo teve a madrugada mais quente do inverno A cidade de São Paulo registrou na madrugada de hoje a temperatura mínima mais alta deste inverno, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Às 6 horas, os termômetros indicavam 20,1ºC. Até então, o recorde foi registrado no último dia 17, com 19,2ºC. Nas estações meteorológicas do CGE, por volta das 6h em Santo Amaro, na zona sul da cidade, as temperaturas chegaram a 21,1ºC. No aeroporto de Congonhas, também zona sul, foi registrado 21ºC. Já no Campo de Marte, na zona norte, os termômetros indicavam 16ºC.