São Paulo teve redução de 5,5% nas mortes no trânsito O número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito em São Paulo, em 2009, caiu 5,5% em comparação com 2008, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Essa redução significa 81 mortes a menos. A única categoria que registrou aumento na quantidade de mortes por acidentes de trânsito foi a de pedestres. Ao comparar os números de 2009 com os do ano anterior, é possível constatar que, no ano passado, houve uma vítima fatal a mais do que em 2008, o que representa um crescimento de 0,1%.