São Paulo vacinará durante as festas A Secretaria da Saúde de São Paulo terá plantões de vacinação e doação de sangue na capital durante o período de festas. Três pontos funcionarão até mesmo nos dias 24, 25 e 31: no Instituto Pasteur (Avenida Paulista, 393) e nos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda, das 8 às 20 horas. Os postos de doação de sangue da Fundação Pró-Sangue ficarão fechados apenas amanhã e no dia 1.º de janeiro.