São Paulo vai a Assunção com favoritismo em ''jogo-chave''

O São Paulo joga hoje a sua primeira decisão na Taça Libertadores. Todos no clube reconhecem que uma derrota, às 19 horas (de Brasília), para o Nacional, do Paraguai, em Assunção, será quase fatal para as pretensões de terminar a primeira fase na liderança do Grupo 2. Pelo menos o técnico Ricardo Gomes terá todos os jogadores à disposição para escalar o tão falado "time ideal".

Neste ano, ao contrário das edições passadas, a segunda colocação no grupo não garante classificação automática às oitavas de final da Libertadores ? Chivas e San Luis, do México, foram beneficiados por terem sido eliminados da competição do ano passado por causa da epidemia de gripe suína. E a última coisa que o São Paulo deseja, claro, é ficar angustiado até o término das disputas das outras chaves para saber se terá direito a uma das seis vagas que vão sobrar.

"É perigoso ficar esperando a segunda vaga. Queremos conseguir logo a liderança e permanecer com ela até o fim", explica o treinador. "Esta é uma rodada-chave, porque já vamos chegar à metade da disputa da fase de grupos."

O que torna a vitória praticamente uma obrigação é o fato de que ambos os principais adversários dos são-paulinos ? o Once Caldas (Colômbia) e o Monterrey (México) ? já terem passado pelo Nacional. Os colombianos venceram os paraguaios em Assunção (2 a 0) e, depois de também bater o São Paulo (2 a 1), se credenciaram com firmeza a brigar pela primeira posição.

Mas, ao contrário do que a maioria dos são-paulinos imagina, Ricardo Gomes não prevê tarefa fácil nesta noite. Pelo menos no discurso. "O Nacional tem boa experiência de jogos de Libertadores", afirma o técnico. "Acompanhei os dois jogos deles na competição e já apresentaram evolução grande."

Esta é, no entanto, a quarta participação dos paraguaios na competição intercontinental. Nos três anos anteriores (1983, 1986 e 2009), nenhum resultado alentador: foram sempre eliminados na primeira fase, o que parece ser o destino também nesta temporada.

Ricardo Gomes faz mistério sobre o time que joga. A defesa terá linha de quatro jogadores, com Cicinho na direita, Alex Silva e Miranda na zaga central e Richarlyson ou Jorge Wagner na esquerda. Jean deve ser o primeiro volante, ao lado de Rodrigo Souto e Hernanes. A quarta vaga no setor é uma dúvida. O técnico pode tanto colocar mais um volante ? Cléber Santana seria a opção ? ou apelar para esquema com três atacantes. Aí Marcelinho Paraíba e Fernandinho disputariam posição.