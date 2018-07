São Paulo vai ganhar 200 novas câmeras de vigilância Duzentas câmeras de segurança serão instaladas na capital paulista até o final do ano. Os equipamentos serão monitorados pela Polícia Militar e colocados principalmente na região central. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o primeiro lote com 100 câmeras já foi comprado - 40 delas estão funcionando em fase de experiência. Até dezembro, a cidade terá um total de 235 equipamentos, contando com as 35 operadas atualmente pela Prefeitura de São Paulo. Os locais que receberão as câmeras estão definidos, mas não foram divulgados. A polícia apenas adiantou que as câmeras ficarão em trechos de grande movimentação de pessoas ou de veículos, como o Centro, proximidades de estádios, clubes e ginásios, além de regiões com altos índices de criminalidade. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, as câmeras são capazes de girar em torno de seu próprio eixo num ângulo de 360 graus, de focar uma placa a centenas de metros e de identificar a prática de crimes e outros atos ilícitos por meio de monitoramento. As atuais 35 câmeras gerenciadas pela Prefeitura são observadas pela GCM. A PM não informou se a GCM será convidada a participar do novo monitoramento em conjunto com a corporação. As informações são do Jornal da Tarde.