São Paulo vê oportunidade de tirar o rival da briga pelo título brasileiro

O Corinthians perdeu muitos jogadores titulares na janela de transferências do meio do ano, mas conseguiu também repor algumas peças. O que uma vitória alvinegra no clássico pode significar para o time de Mano Menezes é uma incógnita. Convém não arriscar. "Seria importante deixá-los para trás. Seria menos um na briga", declarou o técnico Ricardo Gomes. "Tem muita coisa para acontecer na competição e, por isso, afirmo que tem muito time na briga. Mas uma vitória nossa colocaria o Corinthians a dez pontos, uma distância considerável."

O treinador mostrou ontem ter pouca esperança em contar com Richarlyson, que sofreu um trauma na perna esquerda diante do Santo André (1 a 1). Ainda não fez nenhum treino com o restante do grupo. Sua última chance é hoje. Se não ficar à disposição, o volante será substituído por Zé Luis ou Arouca, com vantagem para o primeiro, testado durante a semana.

"Falei no início da semana que estava preocupado e ainda continuo porque não vi o Richarlyson treinando", ressaltou o treinador. "Não houve uma conversa para ele dizer se está bem. O jogo está próximo e acho difícil (que ele atue)." Depois de treinar separado do grupo na quinta-feira, ontem o jogador nem sequer pisou no gramado. Dedicou-se à fisioterapia.