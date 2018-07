São Paulo vista de cima

Devido aos altos prédios, dificilmente o morador da capital paulista consegue enxergar o horizonte. São exatamente alguns desses altos prédios que proporcionam as melhores vistas da cidade. Todos eles estão localizados na região central, com fácil acesso e o que é melhor, entrada gratuita.

Banespão

Construído com inspiração no nova iorquino Empire State Building, o prédio foi por 20 anos o mais alto da cidade e ficou conhecido como Banespão por abrigar por anos o Bando do Estado de São Paulo. Privatizado em 2000, o lugar ainda é aberto a visitações de segunda a sexta-feira das 10 às 15h. Mais informações - (11) 2196-3730.

Copan

Projetado por Oscar Niemeyer, o Copan demorou quase 10 anos para ficar pronto e tem a maior estrutura de concreto armado do país. Atualmente o condomínio abriga 2.038 moradores em seus seis blocos, além de área comercial com 72 lojas. As visitações devem ser agendadas pelo (11) 3259-5917.

Edifício Martinelli

Não existiam muitos prédios com mais de cinco andares e o Martinelli gerou polêmica por sua altura. Considerado o primeiro arranha-céu da América Latina, ainda hoje ele permite uma bela vista da Catedral da Sé, Mosteiro São Bento e o Vale do Anhangabaú. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 9h30 às 11h30 e 14h às 16h, sábados das 9h às 15h e domingos das 9h às 13h. Mais informações - (11) 3104-2477

Edifício Itália

O prédio tem vista privilegiada do Copan já que os dois estão bem próximos um do outro. É possível desfrutar de um pelo prato italiano do alto do edifício, mas, para quem quiser economizar, visitações gratuitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 15h às 16h. Mais informações - (11) 3249-7180

Pico do Jaraguá

O ponto mais alto de São Paulo não é de concreto. O Pico do Jaraguá está localizado no interior de um parque estadual, e além de ser um dos últimos pontos remanescentes com vegetação de Mata Atlântica da região metropolitana, ainda proporciona uma das mais belas paisagens da cidade. O parque fica aberto todos os dias das 7h às 17h, sendo que estende seu funcionamento para 18h durante horário de verão. Mais informações - (11) 3943-5222