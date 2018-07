São Paulo volta ao estado de atenção por tempo seco Depois de ficar quatro horas em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar, a cidade de São Paulo volta à condição nesta quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, o índice de 27% de umidade foi computado às 11h15 desta manhã. Até o fim desta tarde, a capital deve ter chuva com rajadas de vento.