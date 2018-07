São Vicente implanta projeto polêmico A prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, vai colar nas residências um adesivo, chamado de "selo verde", para marcar os locais cujos moradores colaboram com os agentes de saúde e permitem vistorias. O autor do projeto de lei, vereador Caio França (PSB), diz que a ideia é constranger quem não colabora com a prevenção da doença. De acordo com ele, cerca de 30% dos moradores não liberam a entrada dos agentes.