Sapo desaparecido há 50 anos é fotografado Espécie de sapo (Discoglossus nigriventer) considerada extinta desde 1996 foi flagrada na Reserva Natural do Vale Hula, no norte de Israel (seu único hábitat conhecido). Estava desaparecida havia 50 anos. "A descoberta é incrível. Agora temos uma segunda chance de preservar a espécie", diz Omri Gal, do Departamento de Parques do País.