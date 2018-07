Sapucaia decreta situação de emergência A Prefeitura de Sapucaia, no centro-sul do Rio de Janeiro, decretou situação de emergência devido a chuva que atinge a cidade. Ao menos 13 pessoas morreram em deslizamentos no município e ainda há outras 11 desaparecidas no distrito de Jamapará. O decreto publicado hoje no órgão oficial da prefeitura.