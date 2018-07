Sapura Navegação contrata OSX para construir navio de US$263 mi

A construção e entrega será na Unidade de Construção Naval do Açu, no Norte do Estado do Rio de Janeiro. O PLSV destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis, segundo comunicado.

A Sapura é uma subsidiária integral da Seabras Sapura Participações, atualmente subsidiária integral da SapuraCrest, empresa com sede na Malásia, onde atua nos setores de engenharia, transporte offshore e serviços de instalação para a indústria de óleo e gás, segundo a OSX.

A SapuraCrest tenta a aprovação de uma joint-venture com a Seadrill. A Seabras Sapura será o veiculo jurídico para a joint-venture proposta, informou a nota.

(Por Diogo Ferreira Gomes)