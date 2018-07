Saques e choques ampliam caos na capital Grupos que defendem a volta ao poder do presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, saquearam na madrugada de ontem diversos supermercados, agências bancárias e lojas em bairros da periferia da capital, Tegucigalpa, aumentando o caos e a insegurança no terceiro dia de confrontos com a polícia e o Exército hondurenhos.