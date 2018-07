Sarah Palin acusa Obama de 'ligação com terroristas'

A candidata a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Sarah Palin, acusou o candidato democrata, Barack Obama, de ligação com terroristas. A acusação foi feita no sábado durante um discurso em Englewood, no Estado americano do Colorado. "Um dos primeiros apoiadores de Obama é um homem que, segundo o New York Times, é um terrorista doméstico", disse Palin. "Obama vê os Estados Unidos como algo tão imperfeito que está se amigando com terroristas que querem atacar seu próprio país", disse. Palin estava se referindo à relação de Barack Obama com Bill Ayers, um dos fundadores do grupo Weather Underground, que lançou uma campanha violenta contra a guerra do Vietnã e foi acusado por uma série de explosões nos EUA na década de 60. Relação O atual professor da Universidade de Illinois foi parceiro de Obama em uma equipe de conselheiros de uma instituição caridade. Obama, que era uma criança na época que o Weather Underground ainda era ativo, já condenou o passado radical de Ayers. Um porta-voz do Partido Democrata acusou os republicanos de praticarem uma "política de sarjeta". Analistas políticos afirmam que os ataques de Palin fazem parte de uma estratégia republicana que pretende atacar o caráter do candidato democrata Barack Obama. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.