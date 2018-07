Saramago 'está hospitalizado em Lanzarote'

O escritor português, José Saramago, está hospitalizado em Puerto del Carmen, na ilha de Lanzarote, nas Canárias, com problemas respiratórios, de acordo com a imprensa local. Saramago, de 85 anos de idade, foi internado em um hospital privado da cidade, na ilha espanhola, desde o dia 16 de dezembro, disse a edição online do jornal La Voz de Lanzarote, nesta quarta-feira. A saúde do autor, que recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 1998, está debilitada há cerca de dois meses. Ele se recuperava de uma pneumonia em novembro, quando inaugurou ao lado do ministro da Cultura, César Antonio Molina, uma exposição sobre o seu trabalho, segundo o periódico. O jornal online elsemanaldigital.com afirma que o estado de Saramago "é estável e sua vida não corre perigo". Saramago, autor de Ensaio sobre a Cegueira, O Homem Duplicado e O Evangelho Segundo Jesus Cristo, vive em Lanzarote com a esposa, a jornalista espanhola Pilar del Río. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.