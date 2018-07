Sarampo continua extinto no País, diz ministério O Ministério da Saúde afirmou ontem que o vírus do sarampo não circula no País. Os dois casos confirmados no Rio Grande do Sul e outros três no Pará teriam sido importados, ou seja, os pacientes foram infectados em outros países e depois vieram para o Brasil. A pasta afirma que o País interrompeu a circulação autóctone do sarampo em 2000.