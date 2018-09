Sargento da PM descobre esquema de clonagem de cartões Um sargento do 13º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo descobriu ontem um esquema de clonagem de cartões. Por volta das 13h30, ao tentar efetuar um saque numa agência da Nossa Caixa na Avenida Carlos de Campos, no Pari, centro de São Paulo, o PM notou que uma frente falsa havia sido colocada no caixa eletrônico sobre a parte onde deve ser inserido o cartão. A capa falsa, semelhante à original do caixa, possuía um chip para copiar os dados do cartão e uma microcâmera para gravar a vítima digitando a senha. O sargento identificou um suspeito, que no momento falava ao celular dentro da agência. O rapaz, de 20 anos, foi abordado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), na carteira dele havia um chip utilizado para copiar dados de cartões a partir de caixas eletrônicos e computadores. O acusado foi detido para averiguação e ouvido no 12º Distrito Policial, do Pari. Por ter dito que apanhou dos policiais, ele seria submetido a exame de corpo de delito.