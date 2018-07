Sargento da PM é assassinado em Praia Grande-SP

O crime aconteceu por volta da 20h20 no bairro Jardim Guilhermina. O sargento da Força Tática do 45º Batalhão da PM, Lindemberg Gastão Alves, de 43 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu à 1h20 da madrugada de hoje, após ser submetido a uma cirurgia no hospital Irmã Dulce.

Os disparos foram efetuados por pelo menos dois indivíduos que fugiram em uma moto Honda CB300 dourada e um veículo de cor escura. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Praia Grande e será investigado pelos policiais civis do 1º Distrito Policial da cidade.