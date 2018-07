Sargento da PM é assassinado em Salvador O sargento da Polícia Militar José Jorge de Arruda, de 48 anos, foi assassinado na manhã de hoje em Salvador, na Bahia. Segundo informações da PM, por volta das 10h30 quatro homens armados com pistolas em um veículo efetuaram vários disparos contra o sargento, que estava de folga e encontrava-se sentado no banco de uma praça localizada no Engenho Velho da Federação. Ele foi atingido por cinco tiros na cabeça. Durante a ação, Juvenal Souza Barbosa, de 47 anos, também foi atingido e socorrido por populares para o Hospital Geral do Estado. Três pessoas já foram presas, segundo a PM. Ainda não há informação sobre o motivo do assassinato. Outro sargento foi morto ontem com tiros na cabeça e no tórax em Salvador. Teófilo Santos Matos, e 44 anos, também estava de folga.