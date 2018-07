Sargento da PM é baleado em ação na zona sul de SP O sargento da Polícia Militar Douglas Rodrigues dos Passos, de 34 anos, foi baleado na madrugada de hoje durante uma operação na região de Americanópolis, zona sul de São Paulo. Segundo informações da polícia, o sargento e seu parceiro averiguavam uma denúncia de que ladrões estariam furtando rádios e outros objetos em veículos na região. No local, dois homens foram surpreendidos e houve troca de tiros. O sargento, da Quarta Companhia do Terceiro Batalhão, foi atingido e a bala alojou-se no pescoço. O policial foi encaminhado para o Hospital Municipal Artur Ribeiro de Sabóia, no qual passou por cirurgia para a retirada do projétil, mas está fora de perigo. Os assaltantes fugiram. Morte de PM O policial militar Reinaldo Alves Pereira, de 40 anos, foi morto a tiros no Jardim Paulistano, zona norte da capital. Segundo informações do 74º Distrito Policial, Reinaldo jogava bilhar em um bar, localizado em sua própria residência, quando um homem portando duas armas aproximou-se e disparou diversos tiros. O policial foi encaminhado ao Hospital de Taipas, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não possui informações sobre o assassino.