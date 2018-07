Sargento da PM é morto com 17 tiros em Araraquara-SP Um sargento da Polícia Militar foi assassinado na noite deste sábado, durante um trabalho de segurança em um mercado no Parque São Paulo, em Araraquara, no interior de São Paulo. De acordo com a PM, por volta das 22h45, o sargento Simões, de 37 anos, foi atingido pelas costas, surpreendido por três homens armados, que ainda não foram localizados. Ele morreu no local, após levar 17 tiros.