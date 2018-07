Sargento da PM é suspeito de assalto a banco no interior Um sargento da Polícia Militar foi preso, suspeito de participar da explosão e roubo a caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, neste sábado, dia 6, em Salto Grande, região de Bauru. Após a explosão, que destruiu a agência, o bando fugiu com R$ 60 mil. Os bandidos estavam em quatro carros e minaram as ruas próximas do banco com pinos metálicos para furar pneus em caso de perseguição.