Sargento do Exército é preso com drogas em rodovia O sargento Roberto Icasatti foi detido, às 20h30 de sexta-feira, na Rodovia Castello Branco, em Tatuí, região de Sorocaba, interior paulista, transportando em sua picape 19,48 quilos de cocaína e 3,5 quilos de maconha. A droga estava distribuída por todo o carro, que foi parado por policiais rodoviários do 5º Batalhão no quilômetro 126 quando o militar seguia em direção à capital paulista.