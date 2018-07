Sargento dos Bombeiros é morto ao reagir a assalto Em uma troca de tiros com assaltantes, por volta das 20h de ontem, o 3º sargento dos Bombeiros Renato Leite Barbosa, de 37 anos, foi baleado no peito e morto no momento em que parava seu Fox preto em frente a um prédio na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.