Sargento é preso acusado de manter esposa refém Um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso, na última quinta-feira, 10, em Campo Grande, zona sul do Rio, acusado de manter a própria esposa, de 24 anos, em cárcere privado por 15 dias. De acordo com o delegado titular do 35º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, Marcos Drucker, afirma que a polícia foi comunicada pelos familiares da jovem refém sobre o sequestro. Os policias, segundo informações da assessoria da Polícia Civil, receberam ordens para invadir o imóvel onde o cárcere estaria sendo feito.