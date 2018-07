Sargento ferido diz que missão não acabou Para o sargento Luciano Gomes Medeiros, que participou do combate ao incêndio e do resgate dos colegas, a missão na Antártida não acabou. Medeiros ainda se recupera de queimaduras de segundo grau no Hospital Naval Marcílio Dias e não há previsão de alta. Mas o militar já planeja retornar à base brasileira.