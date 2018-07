Sargento gay é preso novamente e pede baixa

O Exército confirmou nesta quarta-feira, 25, o pedido de baixa do sargento Fernando Alcântara, que assumiu ter uma relação estável com o também sargento Laci Araújo. O processo de afastamento do sargento só deve começar a correr quando ele for libertado da prisão disciplinar. Alcântara deve ser liberado na quinta-feira, 26. Ele foi preso novamente na última segunda-feira, 23, por ter aparecido em entrevista a uma revista sem o uniforme do Exército. Essa foi a segunda prisão do sargento, desde que assumiu o romance com Araújo, que também está detido acusado de deserção. Assim que deixar a prisão, Alcântara deve passar por exames médicos e seu pedido de baixa deverá ser encaminhado para publicação no boletim do Exército. O Comando Militar do Planalto, que recebeu o pedido, avalia que o processo deve durar no máximo quinze dias. O advogado de Fernando Alcântara não foi encontrado para falar sobre a decisão do sargento.