Sargento homossexual é levado para hospital em Brasília O sargento do Exército Laci Marinho de Araújo, que assumiu ser homossexual e manter uma união estável com um companheiro de farda, foi levado hoje da Base Aérea de Brasília para o Hospital Geral da cidade. Ele está detido em um quarto com a porta guardada por dois soldados militares. O senador Eduardo Suplicy (PT-SP), que negocia com o Ministério da Defesa e o Exército uma solução para o caso, esteve com ele esta tarde. Segundo relato de assessores de Suplicy, que acompanharam o encontro, Laci está debilitado, perturbado e indignado por ter sido algemado ao desembarcar em Brasília. Ele passou pelo Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito antes de ser levado ao hospital. O Exército prendeu o sargento por deserção. Ele alega que ficou sem trabalhar por problemas psiquiátricos, mas laudos feitos por médicos do Exército não comprovaram a doença. Uma avaliação independente do psiquiatra Paulo César Sampaio, representante do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CRM), feita ontem, apontou que o sargento sofre de "psicose orgânica, stress traumático e depressão".