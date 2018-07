Sargento morre após confronto com traficantes no Rio

O sargento Jorge Henrique de Souza, do 9º Batalhão da Polícia Militar, morreu nesta sexta-feira, 13, após ser baleado durante um confronto com supostos traficantes na favela de Acari, na zona norte do Rio. O policial militar chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A corporação efetuava uma operação na favela nesta manhã. Ainda não havia, por volta das 11h30, informações sobre presos ou apreensões realizadas durante a operação.