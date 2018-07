Sargento morreu com tiro na cabeça e não por picadas O sargento Eliésio Figueiredo, do 7º Batalhão da Polícia Militar do Rio, foi morto com um tiro na cabeça durante um tiroteio com criminosos na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na quarta-feira, 21. Dois supostos traficantes também foram mortos.