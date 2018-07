Sargento PM reformado é morto a tiros em São Bernardo

Reformado há cerca de um mês e ao balcão tomando uma cerveja, Valdinei foi surpreendido por três ou quatro homens que chegaram no local em um veículo, possivelmente um Corsa, segundo testemunhas. Foram muitos tiros. Ainda encaminhado ao pronto-socorro central da cidade, o sargento, cujo corpo ficou com 23 perfurações, não resistiu e morreu. A moto da vítima ficou no local e não foi levada pelos atiradores.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo pelo delegado Fabiano Fonseca. Caso necessite, o Setor de Homicídios de São Bernardo do Campo deve solicitar assessoramento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da capital.