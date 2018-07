Sargento que assumiu ser homossexual deixa prisão no DF

O sargento Fernando de Alcântara Figueiredo, envolvido no primeiro caso assumido de um casal homossexual na história das Forças Armadas, deixou a prisão do Exército neste sábado (21), em Brasília, depois de oito dias de prisão disciplinar, informou o Jornal Nacional na noite deste sábado, 21. Ele cumpriu a pena no quartel do Batalhão da Guarda Presidencial. O Centro de Comunicação do Exército informou que o sargento foi preso por ter se deslocado para São Paulo sem autorização e por se apresentar em público mal uniformizado.