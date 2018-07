Sarkozy ameaça processar editora por boneco de vodu

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, ameaça processar uma editora que produziu um manual de vodu, que é acompanhado de um boneco do presidente francês e alfinetes. Cerca de 20 mil bonecos estão à venda em lojas da França. Neles, estão escritas algumas das frases mais famosas de Sarkozy. O advogado do presidente diz que o líder francês quer processar o fabricante para retirar os bonecos das lojas e afirma que Sarkozy tem o direito exclusivo e absoluto sobre sua própria imagem. "Achamos isso totalmente desnecessário", reagiu Jean-François Kowalski, diretor-executivo da editora K&B, que produz o boneco. "O manual de vodu é um produto engraçado, uma caricatura, e o boneco que o acompanha também." A editora afirma que não tinha a intenção de prejudicar ninguém com o lançamento do produto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.