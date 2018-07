Sarkozy deve elevar impostos para aumentar empregos--Le Monde

A economia francesa tem sido afetada pelo desemprego constantemente alto e Sarkozy, que entrou em uma campanha para melhorar a competitividade da França antes das eleições presidenciais, vê os custos trabalhistas das empresas como um grande impeditivo para reduzir o número de desempregados.

Sarkozy já havia anunciado que as medidas incluem a redução da carga financeira sobre as empresas, deslocando as contribuições trabalhistas para o imposto sobre o valor adicionado, chamado de "VAT Social".

A nova taxa do VAT, entretanto, ainda não foi divulgada.

Sarkozy deve aparecer na televisão francesa na noite de domingo para uma entrevista de uma hora sobre suas propostas para a economia.

(Reportagem de Alexandria Sage)