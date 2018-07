Sarkozy e Merkel vão se reunir em Berlim em 9 de janeiro O presidente francês, Nicolas Sarkozy, vai se encontrar com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim no dia 9 de janeiro, numa preparação para as próximas negociações da União Europeia (UE), como um encontro do Conselho no final do mês, informou o gabinete de Sarkozy nesta segunda-feira.