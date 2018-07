Sarkozy escala ministros para apurar caso da Air France O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse estar "muito preocupado" com a confirmação da Air France de que um avião com 216 passageiros e 15 tripulantes está desaparecido na costa brasileira. Em nota, o presidente francês informou ter enviado o ministro do Transporte, Dominique Bussereau, e o ministro do Desenvolvimento, Jean-Louis Borloo, ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, para acompanhar a situação. Sarkozy pediu que as autoridades investiguem o caso.