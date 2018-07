Sarkozy faz 1ª visita de um líder francês ao Haiti

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, anunciou ontem, em visita a Porto Príncipe, a doação de US$ 370 milhões ao longo dos próximos dois anos para ajudar na reconstrução dos estragos provocados pelo terremoto de 12 de janeiro que arrasou o Haiti. Sarkozy também prometeu perdoar a dívida de mais de US$ 76 milhões que o país caribenho tem com a França, além de enviar 1 milhão de tendas e 16 mil lonas impermeáveis que servirão de abrigo para 200 mil sobreviventes durante o período das chuvas, que, no Caribe, vai de março a abril. O governo haitiano estima que mais de 217 mil pessoas tenham morrido e 1 milhão de sobreviventes tenham perdido suas casas com o terremoto.

"Vim para dizer ao povo haitiano que eles não estão sozinhos", disse Sarkozy, em entrevista coletiva logo após reunir-se com o presidente haitiano, René Préval. "A ajuda humanitária internacional deve ser massiva e de longo prazo. A França estará ao lado de vocês (haitianos) por muito tempo", concluiu o presidente francês.

A França também enviará dez especialistas para auxiliar no trabalho do premiê haitiano, Jean Max Bellerive, pelos próximos dois anos, além de funcionários que trabalharão no Haiti por períodos mais curtos. A reconstrução do palácio presidencial do Haiti, que ruiu parcialmente com o terremoto, também terá apoio da França. E a administração pública local receberá uma injeção de US$ 40 milhões para reforçar seu orçamento.

Com o pacote de ajuda, Sarkozy espera reverter parte da herança negativa deixada pela política colonialista francesa no século 19. O Haiti só conquistou sua independência em 1804 depois de uma série de revoltas que mataram mais de um terço da população local. Para impedir a sublevação haitiana, a comunidade internacional impôs, sob liderança dos EUA, um embargo ao país caribenho, como tentativa de sufocar os escravos revoltosos.

"As feridas da colonização e, o que talvez seja ainda pior, as condições em que essa separação aconteceu deixaram marcas que ainda estão presentes na memória dos haitianos", reconheceu Sarkozy.

MISSIONÁRIOS

Um juiz haitiano libertou ontem 8 dos 10 missionários americanos detidos no dia 29 na fronteira com a República Dominicana com 33 crianças haitianas. Eles foram soltos após os pais de várias crianças testemunharem a favor dos missionários, que agora poderão deixar o Haiti. A líder do grupo e outra missionária terão de prestar mais declarações.