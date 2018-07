Sarkozy voltará ao Brasil em setembro

França e Brasil pretendem reforçar sua "parceria estratégica", afirmou o presidente francês durante entrevista coletiva conjunta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve na França antes de participar da reunião do G20 em Londres.

"Nossa colaboração está em um clima bom em todos os assuntos", acrescentou Sarkozy.

"Dia 7 de setembro, nós anunciaremos novas decisões operacionais de colaboração econômica, de transferência de tecnologia, de projetos industriais."

A visita do presidente francês acontecerá no feriado da Independência do Brasil.

Em dezembro do ano passado, os dois países assinaram acordos militares.

(Por Emmanuel Jarry)