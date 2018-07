Sarney anuncia recurso contra decisão do STF sobre royalties O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), afirmou nesta segunda-feira que será encaminhado ao STF um agravo de instrumento pedindo que o plenário da Corte analise a decisão do Congresso determinando regime de urgência na análise do veto da presidente Dilma Rousseff ao novo projeto de distribuição de royalties do petróleo.