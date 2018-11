Sarney apresenta projeto para regulamentar negócios de estatais

Sarney disse que a proposta, redigida com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), acabará com uma brecha no controle dessas empresas. "A Constituição determina que haja uma lei complementar (ao artigo 173), que até hoje não foi feita", afirmou em plenário.

A oposição elogiou a iniciativa. "A Petrobras vale-se de um decreto-lei de 1998 e, sem licitações, celebra contratos milionários, o que possibilitou, certamente, desvios relevantes que estão a exigir a instalação de uma CPI", comentou durante a sessão o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), autor do requerimento de abertura do inquérito parlamentar.

A comissão, que ainda não iniciou os seus trabalhos, foi criada para investigar supostas irregularidades fiscais e em licitações cometidas pela Petrobras.

O projeto de Sarney terá de ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça, Assuntos Econômicos e Infraestrutura antes de ser votado pelo plenário do Senado. Se aprovado, seguirá para a Câmara e à sanção presidencial.

(Reportagem de Fernando Exman)